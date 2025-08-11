Германският Бундестаг ще създаде свой ТикТок акаунт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бундестагът ще разшири присъствието си в интернет пространството, като създаде свой ТикТок акаунт, каза председателката на долната камара на германския парламент Юлия Кльокнер, цитирана от ДПА.

В интервю за агенцията Кльокнер заяви, че би било контрапродуктивно да не се използва тази платформа, за да бъде информирано обществото за действията на парламента.

Председателката на Бундестага призна, че ТикТок има и спорни аспекти, но в същото време отбеляза, че платформата е широкоразпространен източник на информация сред младите, които рядко четат вестници. "Ако попитате младите откъде научават новините, то това е от ТикТок", коментира Кльокнер.

На тази платформа се публикуват предимно кратки видеа с цел забавление, но докато някои от тези клипове са информативни, то други съдържат подвеждаща информация, отбелязва ДПА.

Агенцията посочва още, че има опасения в областта на сигурността, свързани с ТикТок, тъй като платформата е собственост на китайската компания "Байтденс" (ByteDance), която е базирана в Пекин. Критици се тревожат, че приложението е възможно да бъде използвано от китайските власти за събиране на потребителски данни.

Въпреки тези притеснения, ТикТок продължава да бъде от важно политическо значение, тъй като е много популярна.

По данни на властите платформата е имала миналата година около 21 милиона активни потребители на месец в Германия и над 1,5 милиарда потребители в световен мащаб, пише БТА.

Дясната популистка партия "Алтернатива за Германия" е една от първите политически партии, които откриха потенциала на ТикТок и изградиха силно присъствие в приложението, отбелязва ДПА.

Германското правителство също започна да използва платформата, за да достигне до повече хора.