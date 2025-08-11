Задържаха кокаин за 5.5 млн. евро, укрит в пратка с банани в Гърция, сред арестуваните е и българин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При полицейска операция в Гърция са задържани 270 килограма кокаин, чиято стойност се оценява на 5.5 милиона евро. Арестувани са трима мъже, сред тях и един български гражданин.

Наркотикът е бил скрит в контейнер, натоварен с банани, внесени от Еквадор.

Британската Национална агенция за борба с престъпността е била уведомена от гръцките власти, че наркотикът е бил предназначен за транспортиране по море до пристанището в Солун, Северна Гърция.

Полицейските служители открили кокаина и извадили по-голямата част от наркотика, опакован в пакети с размерите на тухли, от контейнера, преди той да бъде натоварен в камион.

Камионът се насочил към предградието Аспропиргос на Атина, на повече от 500 километра южно, където полицията арестувала трима мъже, докато отваряли контейнера.

Общото количество иззет кокаин е 271,15 килограма.

Задържани са двама гръцки граждани – 40-годишен, собственик на транспортна компания, и негов 32-годишен сътрудник, както и 47-годишен българин, съобщиха от полицията. По данни на разследващите, българският гражданин е поддържал връзки с наркокартел и е координирал логистиката по събирането и прехвърлянето на контейнери, съдържащи наркотични вещества. 32-годишният е отговарял за разпространението на наркотика чрез неизвестни членове на бандата.

Полицията продължава действията по установяване и задържане на още лица, за които се смята, че са част от мрежата за наркотрафик. Тримата арестувани ще бъдат изправени пред прокурор по-късно днес, пише БГНЕС.