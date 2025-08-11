Чешкият външен министър пристигна в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чешкият външен министър Ян Липавски пристигна на посещение в Украйна, предаде Укринформ, като цитира негово изявление в "Екс".

"Пристигнах на шестото си пътуване до Украйна с ясно послание: Чешката република няма да се откаже от подкрепата си за украинците в борбата им срещу руския агресор", написа Липавски.

По-рано, в статия за "Европейска Правда", той отбеляза, че "предстоящите седмици ще бъдат изключителни за чешко-украинските отношения", като подчерта намерението си да засили подкрепата за чешките икономически интереси в Украйна, а именно в индустриалния център град Днепър, съобщава БТА.

По-рано външните министри на Украйна и Чешката република, Андрий Сибиха и Ян Липавски, обсъдиха в "Екс" необходимостта от укрепване на противовъздушната отбрана за защита на украинските градове и продължаване на реформите по пътя към членство в ЕС, припомня Укринформ.