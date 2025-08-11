Грета Тунберг и други активисти отново ще отплават за Газа

Нова флотилия с хуманитарна помощ ще отплава от няколко средиземноморски пристанища за Газа, за да "пробие незаконната израелска блокада" на ивицата, съобщи шведската активистка Грета Тунберг, която ще участва в акцията, предаде Франс прес.

"На 31 август стартираме най-голямата досега акция за пробиване на незаконната израелска блокада на Газа, с десетки кораби, които ще отплават от Испания. На 4 септември ще се присъединим към десетки други кораби, които ще отплават от Тунис и други пристанища", написа снощи Тунберг в "Инстаграм".

Хуманитарни работници, лекари, артисти, сред които американската актриса Сюзън Сарандън, шведският актьор Густаф Скарсгард и ирландският актьор Лиам Кънингам, както и други активисти от 44 страни ще вземат участие в тази инициатива, наречена "Глобъл Сумуд Флотилия" ("Global Sumud Flotilla"), съобщава сайтът на организаторите.

Броят на корабите, които ще отплават за Газа, все още не е уточнен, пише БТА.

В нощта на 8 срещу 9 юни бившият риболовен траулер „Мадлийн" с 12 активисти от Франция, Германия, Бразилия, Турция, Швеция, Испания и Нидерландия на борда беше задържан от израелските въоръжени сили на около 185 километра западно от бреговете на Газа. След това те бяха експулсирани, а някои от тях бяха задържани за кратко, припомня АФП.