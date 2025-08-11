Хотели в Черна гора намаляват категорията си заради високи данъци

Черногорският хотелски сектор преживява значителни промени след решението на правителството да удвои данъчната ставка върху хотелското настаняване – от 7 на 15 процента, съобщава Радио Свободна Европа. В резултат около двадесет хотела през последната година са прекатегоризирали статута си от хотел към място за частно настаняване, за да избегнат по-високите данъци.

Според Никола Пейович – президент на Хотелската асоциация на Черна гора, промяната не цели укриване на данъци, а адаптиране към по-неблагоприятните условия. Въпреки предупрежденията на туристическия бранш, ставката бе увеличена през септември 2024 г. от парламентарното мнозинство, а решението доведе до отслабване на позициите на хотелиерската индустрия в страна, където туризмът формира около 30% от брутния вътрешен продукт.

Нерегистрираното частно настаняване остава сериозен проблем за сектора, като според оценки Черна гора е загубила около 86 милиона евро приходи само заради нелегални квартири и услуги, подчертава РСЕ. Множество малки места за настаняване не са регистрирани и не плащат туристически данък, а контролните органи нямат достатъчно механизми за контрол и санкции. Платформи като Booking и AirBnB изобилстват от подобни оферти, което допълнително усложнява проблема. Анализатори предупреждават, че липсата на ефективен контрол и адекватна политика на санкции води до трайни негативни ефекти върху фискалните приходи и конкурентоспособността на туристическия сектор.

Туризмът в Черна гора отчита първия спад на приходите си от обявяването на независимостта през 2006 г., като за 2024 г. приходите възлизат на 1,46 милиарда евро – с 3,6% по-малко спрямо 2023 г., подчертава РСЕ. По-малък е и броят на нощувките, като от януари до юни 2025 г. те са с 272 000 по-малко спрямо предходната година, пише БТА. Експерти свързват този негативен тренд с липсата на дългосрочна визия и стратегии за развитие на туристическата индустрия, както и с данъчната политика, която е довела до обезкуражаване на инвестициите и спад в качеството на услугите.