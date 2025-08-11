Призиви в Индия за бойкот на американски компании заради митата на Тръмп

Местни бизнес ръководители и поддръжници на премиера Нарендра Моди настояват все по-силно за бойкот на компании от САЩ – от "Макдоналдс" (McDonald's) и "Кока-Кола" (Coca-Cola) до "Амазон" (Amazon) и "Епъл" (Apple) – в знак на протест срещу 50-процентните мита, които президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи върху вноса от Индия миналата седмица, предаде Ройтерс.

Тръмп подписа указ за въвеждане на допълнителни 25 на сто мита за стоките от Индия в САЩ, с което общото облагане на индийския износ към американския пазар достига 50 на сто. Новата тарифа трябва да влезе в сила към края на август.

Индия, най-населената страна в света, е ключов пазар за американски компании, които разширяват присъствието си, за да привлекат нарастващата средна класа. За много индийски потребители международните марки се възприемат като символ на социален престиж, посочва Ройтерс.

В страната, например, живее най-голям дял от потребителите на приложението за съобщение "УотсАп" (WhatsApp) на "Мета" (Meta), а веригата "Доминос" (Domino's) има повече ресторанти от всяка друга марка в страната. Напитки като "Пепси" (Pepsi) и "Кока-Кола" често доминират на рафтовете в магазините, а хората все още се редят на опашка, когато се отвори нов магазин на "Епъл" (Apple) или кафене на "Старбъкс" (Starbucks).

Въпреки че нямаше непосредствени индикации за спад на продажбите, нарастват призивите да се купуват местни продукти, а не американски.

Маниш Чоудхари, съосновател на индийската компания "Уоу скин сайънс" (Wow Skin Science), призовава в социалните мрежи за подкрепа на местните фермери и стартиращи компании, за да превърнат "Произведено в Индия" в "глобална мания" и да се поучат от Южна Корея, чиито хранителни и козметични продукти са известни по целия свят.

Рам Шастри, главен изпълнителен директор на индийската компания "ДрайвЮ" –(DriveU), която предоставя услуга за шофьор на повикване, заяви: "Индия трябва да има свой собствени местни "Туитър", "Гугъл", "Ютюб", както такива има в Китай".

Индийските компании за търговия на дребно създават сериозна конкуренция на вътрешния пазар на чуждестранни марки като "Старбъкс", но излизането им на международния пазар е предизвикателство.

Индийските фирми за ИТ услуги обаче са дълбоко вкоренени в глобалната икономика, като компании като Ти Си Ес (TCS) и "Инфосис" (Infosys) предоставят софтуерни решения на клиенти по целия свят.

Индийският премиер Нарендра Моди вчера отправи "специален апел" за самостоятелност, заявявайки на събитие в Бенгалуру, че индийските технологични компании произвеждат продукти за целия свят, но "сега е моментът да дадем по-голям приоритет на нуждите на Индия".

Въпреки призивите за бойкот на американски марки компанията за електромобили "Тесла" (Tesla) отвори втория си шоурум в Индия в Делхи, като на откриването в понеделник присъстваха служители на индийското Министерство на търговията и служители на американското посолство, пише БТА.

Групата "Платформа за пробуждане на Свадеши" (Swadeshi Jagran Manch), която е свързана с партията на Моди "Бхаратия Джаната" (Индийската народна партия), организира малки публични митинги в цяла Индия в неделя, призовавайки хората да бойкотират американските марки.

"Хората сега се интересуват от индийски продукти. Ще отнеме известно време, за да узреят плодовете от това", каза пред Ройтерс Ашвани Махаджан, съорганизатор на групата. "Това е призив за национализъм, патриотизъм", добави той.