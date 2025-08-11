ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция настоява Израел да прекрати офанзивата в Газа

1848
Пропалестински протести в Гърция СНИМКА: Ройтерс

Гърция се присъедини към петиция на още четири европейски държави, адресирана до Съвета за сигурност на ООН, с призив за спешни действия относно ситуацията в ивицата Газа.

Атина категорично осъжда решението на израелското правителство за по-нататъшно разширяване на израелските операции в Газа, съобщава гръцкото външно министерство, цитирано от БНР.

Атина призовава Тел Авив незабавно да оттегли това решение, защото то нарушава правата на човека.

Паралелно с дипломатическите стъпки, гръцки евродепутати настояват Европейският парламент да предприеме конкретни мерки за прекратяване на конфликта.

Разрастване на антиизраелските настроения в страната намалява доверието в управляващото консервативно правителство. Над 100 демонстрации в подкрепа на Палестина се проведоха в различни градове само в рамките на последното денонощие. Някои гръцки острови дори отказват да приемат израелски туристи, като организират протестни акции при пристигането им.

Пропалестински протести в Гърция СНИМКА: Ройтерс

