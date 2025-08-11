ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Каварна задържаха осъден за алкохол шофьор, спип...

Близо 700 кг марихуана са заловени на турския ГКПП Капъкуле на границата с България

Дрогата е била укрита в камион, натоварен с бидони с боя Снимка:Архив

Екипи на Службата за митническа охрана, нелегален трафик и разузнаване към Дирекцията по сигурността в пограничния турски град Одрин са разкрили товар, съдържащ 692,022 кг марихуана, при опит да бъде внесен нелегално в Турция.

По информация на вестник „Миллиет" товарен автомобил с турска регистрация, който пристигнал на Капъкуле от чужбина, е бил подложен на проверка с рентген на турската митница.

В проверката се включили и обучени кучета за разкриване на наркотици.

В камиона, натоварен с бидони с боя, били намерени 692,022 кг марихуана, които били укрити в 20 килограмови тенекии, съобщи БТА.

С цел да бъдат заловени организаторите на трафика камионът бил оставен да пристигне на местоназначението в град Коджаели. Там били задържани 10 души. При обиските били иззети осем броя мобилни телефони и SIM карти, седем пистолета, патрони, една бронежилетка, голямо количество психотропни лекарства, както и валута и златни предмети.

