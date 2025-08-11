Почина известната хърватска певица Габи Новак

Известната хърватска поп и джаз певица Габи Новак почина днес на 89-годишна възраст, съобщи националната телевизия ХРТ.

Тъжната вест идва само два месеца след смъртта на сина ѝ – джаз музиканта Матия Дедич, който си отиде на 53-годишна възраст. Матия е дете от брака ѝ с друг популярен хърватски изпълнител – Арсен Дедич (1932-2015), с когото сключва брак през 1970 г.

Габриела Новак е родена на 8 юли 1936 г. в Берлин от майка германка и баща хърватин. Прекарва детството си в Берлин и на хърватския остров Хвар. По време на богатата си кариера тя записва редица албуми и сингли и си сътрудничи с водещи композитори и музиканти от Хърватия и чужбина, за което е удостоена с множество награди, включително за най-добро джаз изпълнение, за албум на годината, за най-добър женски вокал, за най-добър поп албум и за най-добро вокално сътрудничество, а през 2006 г. получава престижната хърватска награда „Порин" за цялостно творчество, съобщи БТА.

Габи Новак често е наричана "първата дама на хърватската поп музика", а нейната интерпретация, емоционално изразяване и артистично ниво са оставили траен отпечатък върху музикалното наследство на Хърватия и региона, пише на сайта си телевизия ХРТ.