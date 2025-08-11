Външните министри на ЕС на извънредно заседание преди срещата Тръмп–Путин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз свиква извънредно заседание на министрите на външните работи. То е свързано с очакваната на 15 август среща в Аляска между президентите на САЩ и Русия – Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Съюзът настоява за участие в преговорите и на украинския президент Володимир Зеленски.

„Пътят за мир в Украйна не може да се реши без Украйна", се казва в декларация на редица европейски лидери от уикенда.

Европа настоява за гаранции за сигурност за Киев и за спиране на огъня преди началото на разговорите, пише bTV.

Съюзът отхвърля идеята за предварителни уговорки за размяна на територии.

„Неприемливо е териториални въпроси да се решават между Съединените щати и Русия, без участието на Украйна и Европа", заяви снощи германският канцлер Фридрих Мерц след телефонен разговор с Доналд Тръмп.

Междувременно американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон работи по организирането на преговори между Путин и Зеленски.

„Едно от най-важните препятствия е, че Владимир Путин заяви, че никога няма да седне на масата за преговори със Зеленски, а сега президентът Тръмп трябва да промени това", заяви Ди Ванс.