Шести палестински журналист загина след израелския удар по палатка на "Ал Джазира"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още един палестински журналист е загинал след снощния удар на израелската армия по палатка, използвана от екип на катарската телевизия "Ал Джазира" в град Газа. С това общият брой на загиналите представители на медиите достигна шестима. Това предаде Франс прес, като цитира местната Гражданска защита и болничен служител.

"Фоторепортерът Мохамед ах Халди почина от раните си. С това (жертвите) стават шест", каза Махмуд Басал, говорител на Гражданска защита в ивицата Газа, цитиран от БТА.

Ах Халди е бил журналист на свободна практика, работещ с местни медии. Мохамед Абу Салмия, директорът на болница "Аш Шифа", в близост до която е била издигната палатката, потвърди смъртта му.

Сред жертвите на удара е и 28-годишният репортер на "Ал Джазира" Анас аш Шариф, за когото израелските въоръжени сили заявиха, че е бил тяхната цел. Те го нарекоха "терорист".