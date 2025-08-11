ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина простреляният през юни колумбийски кандидат за президент

Мигел Урибе Снимка: Екс/ @GlobalInsight20

Сенаторът и кандидат за президент на Колумбия Мигел Урибе е починал след продължителен престой в интензивно отделение. Той беше прострелян в главата по време на публично събитие през юни в столицата Богота. Въпреки проведените няколко операции, животът му не е бил спасен. Тъжната новина беше съобщена от съпругата му чрез пост в инстаграм.

"Винаги ще бъдеш любовта на живота ми. Благодаря ти за един живот, изпълнен с любов, благодаря ти, че беше баща на момичетата, най-добрият баща за Алехандро", написа Клаудия Таразона.

"Чакай ме, когато изпълня обещанието си към децата ни, ще дойда да те потърся и ще имаме втори шанс. Почивай в мир, любов на живота ми, аз ще се грижа за децата ни", добави тя.

Мигел Урибе Снимка: Екс/ @GlobalInsight20

