Задържаха българин и молдовец, опитали да вкарат петима мигранти в Румъния

мигранти СНИМКА: Pixabay

Гранични полицаи от Гюргево задържаха за срок от 30 дни български и молдовски гражданин след опит да вкарат незаконно в Румъния с микробус петима мигранти, съобщи Граничната полиция на Румъния на сайта си.

Двамата мъже ще бъдат разследвани за контрабанда на хора. Молдовският гражданин е управлявал микробуса, а българският гражданин е бил пътник. След направената от представителите на органите на реда проверка, в превозното средство, което е с чешка регистрация, са открити четирима сирийци и един иракчанин, съобщи БТА.

Извършените проверки са разкрили, че мигрантите са били качени близо до София и са били транспортирани приблизително пет часа до границата с Румъния. Петимата чуждестранни граждани са предадени на българските гранични власти за по-нататъшно разследване и прилагане на законови мерки.

мигранти СНИМКА: Pixabay

