Президентът на Полша се обяви за нулев данък върху доходите на семейства с две или повече деца

Новият президент на Полша Карол Навроцки подписа законодателна инициатива, предвиждаща законопроект за нулева данъчна ставка върху доходите на физическите лица за семейства с поне две деца, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Предложението, подписано от президента в Колбушова, югоизточна Полша, е елемент от „План 21", представен от Навроцки по време на президентската му предизборна кампания.

„Всички полски семейства и всички хора, които мечтаят да създадат семейство, трябва да бъдат сигурни, че са подкрепени от полската държава", каза Навроцки, добавяйки, че държавният бюджет трябва да осигури средства за полските семейства.

Той заяви, че никоя политическа партия не бива да бъде обвинявана за огромната демографска криза в Полша, която според него е причинена от натиска, упражняван от либерални и леви идеологии, които обезкуражават хората да създават семейство.

Това е втората законодателна инициатива, подписана от Навроцки. Първата предвижда проект за изменение на закона за Централния транспортен възел, който преразглежда първоначалната версия на проекта, подготвен от предишното правителство на партия „Право и справедливост", предаде БТА.

Навроцки обяви своя „План 21" по време на предизборен конгрес през март т. г. Той включва, наред с други неща, предложения като по-нисък ДДС и справедлива индексация на пенсиите за старост.