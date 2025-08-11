ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четири атомни реактора във Франция спряха работа з...

Времето София 38° / 35°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21085353 www.24chasa.bg

Путин и арменският премиер Пашинян се информираха взаимно за срещите си с представители на САЩ

1048
Арменският премиер Никол Пашинян Снимка: СНИМКА: Х/@NikolPashinyan

Руският президент Владимир Путин и арменският премиер Никол Пашинян разговаряха по телефона, съобщиха днес от Кремъл, като уточниха, че Пашинян е информирал Путин за срещата си с американския президент Доналд Тръмп миналата седмица, предаде Ройтерс.

В петък Тръмп посрещна Пашинян и азербайджанския президент Илхам Алиев в Белия дом, където те подписаха съвместна декларация, потвърждаваща готовността им да се придвижат към окончателно мирно уреждане, което да сложи край на продължаващ повече от три десетилетия конфликт, съобщи БТА.

От Кремъл съобщиха, че Путин е отбелязал важността на подобна стъпка и също така е информирал Пашинян за собствената си среща със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и за руската подготовка преди планираната за петък среща на върха в Аляска между Путин и Тръмп.

Арменският премиер Никол Пашинян

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)