ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Туск: САЩ обещаха да се консултират с Европа преди...

Времето София 38° / 35°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21085394 www.24chasa.bg

Зеленски: Териториалните отстъпки пред Русия няма да я накарат да спре войната

2228
Украинският президент Володомир Зеленски Снимка Архив

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че териториалните отстъпки пред Русия няма да я накарат да прекрати войната в Украйна и че международният натиск върху Кремъл трябва да бъде засилен, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Русия умишлено удължава войната, затова и заслужава по-силен глобален натиск. Тя отказва да спре с убийствата и поради това не трябва да получава никакви териториални отстъпки или ползи", написа Зеленски в "Екс".

"Това не е само морална позиция, а и въпрос на здрав разум. Отстъпките не могат да разубедят убиеца", допълни той.

Зеленски направи тези изявления броени дни преди среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.

Украинският президент Володомир Зеленски Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)