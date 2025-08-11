Мъж загина при срутване в джамия след земетресението от 6,1 по Рихтер

Мъж от градчето Гьордес в окръг Маниса, Западна Турция, е загинал при срутване на част от джамия, пострадала при земетресението от 6,1 по Рихтер в съседния окръг Балъкесир, съобщи в. „Йени шафак“, цитиран от БТА.

По информация на „Йени шафак“ мъжът и двама негови съграждани са искали да разгледат щетите, които силното земетресение е нанесло на джамията в квартал Кобаклар в град Гьордес. При огледа част от повредената конструкция на молитвения дом се е срутила върху тримата мъже, причинявайки смъртта на един от тях и ранявайки сериозно другите двама.

По данни на турските власти при вчерашното земетресение е починал един мъж от град Съндъргъ в окръг Балъкесир, а близо 30 други са пострадали. До момента в района на земетресението са усетени над 250 вторични труса, като екипите на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) продължават да описват щетите на терен.