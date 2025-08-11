ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН осъди убийството на шестима палестински журналисти в Газа

1356
ООН

Върховният комисариат на ООН по правата на човека осъди "убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия" в ивицата Газа снощи, предаде Франс прес в съобщение, публикувано в "Екс".

Върховният комисариат обвинява Израел, че е нанесъл целенасочен удар по палатката, в която се намирали петима сътрудници на телевизия "Ал Джазира", което "представлява сериозно нарушение на международното хуманитарно право", се посочва в изявлението, пише БТА.

При същия удар е бил убит и журналист на свободна практика, работил за местни медии.

"Израел трябва да зачита и пази всички цивилни, включително журналистите", подчертава Върховният комисариат и припомня, че "от 7 октомври 2023 г. в Газа са убити най-малко 242-ма палестински журналисти". В изявлението ООН отново настоява да се осигури "незабавен, сигурен и безпрепятствен достъп до Газа за всички журналисти".

Една от жертвите, 28-годишният Анас аш Шариф, беше едно от най-известните лица сред кореспондентите, които ежедневно отразяваха конфликта.

Израелската армия заяви, че е нанесла удар срещу него, определяйки го като "терорист", който "се е представял за журналист", припомня АФП.

ООН

