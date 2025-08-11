Говорител: Стармър подкрепя усилията на Тръмп за мир в Украйна, но Киев трябва да участва

Британският министър-председател Киър Стармър подкрепя усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за край на войната в Украйна, но Киев също трябва да участва в договарянето на всяко споразумение за прекратяване на бойните действия, съобщи говорител на британския лидер, цитиран от Ройтерс и БТА.
"На Владимир Путин не може да се има никакво доверие, но ние ще подкрепим Украйна, президента Тръмп и европейските страни предвид (предстоящото) начало на тези преговори", каза официалният представител на "Даунинг стрийт" пред репортери. "Мирът трябва да бъде граден заедно с Украйна, а не да ѝ бъде налаган; няма да възнаграждаваме агресията, нито ще направим компромис със суверенитета (на Украйна). Украйна сама ще реши бъдещето си и ние ще я подкрепяме в това при всяка нейна стъпка по този път", допълни той.
На 15 август Тръмп ще се срещне в Аляска с руския си колега Владимир Путин. Киев обаче се опасява, че двамата лидери може да се опитат да ѝ диктуват условия, при които тя да се съгласи да приключи продължаващите вече над три години и половина бойни действия.