Говорител: Стармър подкрепя усилията на Тръмп за мир в Украйна, но Киев трябва да участва

Британският министър-председател Киър Стармър подкрепя усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за край на войната в Украйна, но Киев също трябва да участва в договарянето на всяко споразумение за прекратяване на бойните действия, съобщи говорител на британския лидер, цитиран от Ройтерс и БТА.

"На Владимир Путин не може да се има никакво доверие, но ние ще подкрепим Украйна, президента Тръмп и европейските страни предвид (предстоящото) начало на тези преговори", каза официалният представител на "Даунинг стрийт" пред репортери. "Мирът трябва да бъде граден заедно с Украйна, а не да ѝ бъде налаган; няма да възнаграждаваме агресията, нито ще направим компромис със суверенитета (на Украйна). Украйна сама ще реши бъдещето си и ние ще я подкрепяме в това при всяка нейна стъпка по този път", допълни той.

На 15 август Тръмп ще се срещне в Аляска с руския си колега Владимир Путин. Киев обаче се опасява, че двамата лидери може да се опитат да ѝ диктуват условия, при които тя да се съгласи да приключи продължаващите вече над три години и половина бойни действия.