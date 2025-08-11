Пицария въвежда такса за пица без домати в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пицария в Италия е подложена на остри критики заради допълнителна такса, която налага, ако клиентът иска да не са слага определена съставка, предаде ДПА.

Практиката беше оповестена публично от известната плувкиня Елена ди Лидо, която е трябвало да плати не само 14 евро, посочени в менюто за пица трикольор в южния италиански град Бишелие, но и допълнителна такса от 1,50 евро за "без домати".

Ди Лидо е трябвало да доплати и още 1,50 евро, защото е поръчала вариант без лактоза, пише БТА.

След това 31-годишната състезателка, участвала и на олимпийски игри, публикува сметката в профила си в социалната мрежа "Инстаграм" (Instagram), коментирайки: "плащането на 1,50 евро за нещо, което дори не съм яла, е наистина тъжно и срамно. Законно ли е това?".

Случаят беше отразен днес от няколко италиански вестника. Пицарията, която е начислила допълнителната такса, първоначално не е коментирала информацията.

Ресторантите в Италия многократно са се сблъсквали с проблеми през последните години поради подобни практики, включително необходимостта от допълнително заплащане на касата за малка чаша чешмяна вода с кафето, разрязването на сандвич на две половини или искане за чаша с кубчета лед, отбелязва ДПА.