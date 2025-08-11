ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват нелегален пренос на валута за над 100 х...

Времето София 37° / 36°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21085941 www.24chasa.bg

Пицария въвежда такса за пица без домати в Италия

3604
Пица СНИМКИ: ПИКСАБЕЙ

Пицария в Италия е подложена на остри критики заради допълнителна такса, която налага, ако клиентът иска да не са слага определена съставка, предаде ДПА.

Практиката беше оповестена публично от известната плувкиня Елена ди Лидо, която е трябвало да плати не само 14 евро, посочени в менюто за пица трикольор в южния италиански град Бишелие, но и допълнителна такса от 1,50 евро за "без домати".

Ди Лидо е трябвало да доплати и още 1,50 евро, защото е поръчала вариант без лактоза, пише БТА.

След това 31-годишната състезателка, участвала и на олимпийски игри, публикува сметката в профила си в социалната мрежа "Инстаграм" (Instagram), коментирайки: "плащането на 1,50 евро за нещо, което дори не съм яла, е наистина тъжно и срамно. Законно ли е това?".

Случаят беше отразен днес от няколко италиански вестника. Пицарията, която е начислила допълнителната такса, първоначално не е коментирала информацията.

Ресторантите в Италия многократно са се сблъсквали с проблеми през последните години поради подобни практики, включително необходимостта от допълнително заплащане на касата за малка чаша чешмяна вода с кафето, разрязването на сандвич на две половини или искане за чаша с кубчета лед, отбелязва ДПА.

Пица СНИМКИ: ПИКСАБЕЙ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)