Организираха 1300-километров марш в Турция в подкрепа на 3-ма арестувани кметове

Младежката организация на турската опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) организира 1300-километров марш между южния турски град Адана и Истанбул в подкрепа на трима арестувани кметове, съобщи „Хюриет дейли нюз“.

Маршът е ръководен от група от 10 доброволци, които са потеглили тази събота от Адана, като крайната им цел е затворът „Мармара“, край Истанбул, където се намират тримата кметове, заради които се организира акцията – кметът на Адана Зейдан Каралар, кметицата на община Сейхан, окръг Адана, Оя Текин и кметът на община Джейхан, също в окръг Адана, Кадир Айдар. Тримата бяха задържани през юни в рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община, при което през март бяха задържани кметът на Истанбул Екрем Имамоглу и редица членове на НРП, пише БТА.

„Решението за този марш е не само срещу лишаването от свобода на кметовете на НРП, но е и действие срещу несправедливостите и беззаконията, които се случват в страната ни“, заяви назначеният за временен кмет на Адана Гюгьор Гечер преди началото на марша.

Очаква се протестната акция да продължи около 45 дни, като по пътя участниците в марша ще бъдат посрещани от местните структури на НРП във всяко населено място, през което преминат, информира още "Хюриет дейли нюз".