ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват нелегален пренос на валута за над 100 х...

Времето София 37° / 36°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21086181 www.24chasa.bg

Търговската и индустриална камара на Солун подозира незаконен внос и износ с България

2092
Солун. СНИМКА: АРХИВ

Търговската и индустриална камара на град Солун, Северна Гърция, поиска от независимата служба по приходите да следи камионите, пътуващи от и за България, за незаконен внос и износ, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“, цитирано от БТА.

Председателят на камарата Янис Масутис е изпратил писмо до службата, в което посочва, че членове на камарата се оплакват, че стоки без фактури преминават границата в двете посоки.

След като България се присъедини от началото на тази година към Шенгенското пространство, на границата ѝ с Гърция вече няма граничен контрол.

Солун. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)