Търговската и индустриална камара на Солун подозира незаконен внос и износ с България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Търговската и индустриална камара на град Солун, Северна Гърция, поиска от независимата служба по приходите да следи камионите, пътуващи от и за България, за незаконен внос и износ, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“, цитирано от БТА.

Председателят на камарата Янис Масутис е изпратил писмо до службата, в което посочва, че членове на камарата се оплакват, че стоки без фактури преминават границата в двете посоки.

След като България се присъедини от началото на тази година към Шенгенското пространство, на границата ѝ с Гърция вече няма граничен контрол.