Макрон: Израелският план за Газа е надвиснало бедствие

Президентът Еманюел Макрон СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Френският президент Еманюел Макрон определи плановете на Израел да засили военната си операция в Газа като предстояща катастрофа и предложи да се създаде международна коалиция под мандата на ООН за стабилизиране на палестинския анклав, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналата седмица израелският кабинет за сигурност одобри план за поемане на контрола над град Газа, с което разшири военните си операции в разрушената палестинска територия и предизвика остри критики в страната и чужбина.

"Изявлението на израелския кабинет за разширяване на операциите в град Газа и лагерите Мауаси и за повторна окупация предвещава бедствие с безпрецедентна тежест, което предстои да се случи, и крачка към безкрайна война", заяви Макрон в изявление, изпратено до медиите от неговата канцелария.

"Израелските заложници и населението на Газа ще продължат да бъдат основна жертва на тази стратегия", добави Макрон.

Президентът Еманюел Макрон СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

