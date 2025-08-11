Берлин: Германия свиква в сряда среща на европейски лидери за Украйна

Германия ще организира в сряда видеконферентна среща на европейски лидери, за да обсъдят начини да накарат Русия да прекрати войната в Украйна. Тя ще се състои преди друг видеоконферентен разговор на европейските лидери, този път с президента на САЩ Доналд Тръмп. Това съобщи говорител на правителството в Берлин, цитиран от Ройтерс и БТА.

В срещата, чието начало е планирано за (12:00 ч. по Гринуич), ще участват украинският президент Володимир Зеленски и представители на НАТО и ЕС, плюс лидерите на Германия, Финландия, Франция, Великобритания, Италия и Полша, посочи говорителят.

Тази видеоконферентна среща и другата с Тръмп ще се състоят в навечерието на предвидените за петък в Аляска разговори между президентите на САЩ и Русия Тръмп и Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна. Според американския лидер воюващите страни са близо до споразумение, което може да сложи край на продължаващия вече над три години и половина конфликт.