Затвориха частично Дарданелите заради горски пожари в турския окръг Чанаккале

Проливът Дарданели Снимка: Pixabay

Горски пожари близо до градовете Чанаккале и Айваджък в окръг Западна Турция предизвикаха частичното затваряне на протока Дарданели и евакуирането на няколко населени места, предаде ТРТ Хабер. 

По данни на валията на окръг Чанаккале Йомер Тораман този следобед са регистрирани два големи горски пожара – един в планинска местност близо до квартал Кепез в град Чанаккале и друг, разпространил се бързо от сметище към гориста местност близо до град Айваджък, пише БТА.

По данни на валийството към момента е обявено евакуирането на част от крайните квартали на Чанаккале, както и на няколко населени места в района, като част от гражданите биват евакуирани по вода. Заради пожара край квартал Кепез временно е преустановен корабният трафик по направление юг-север в протока Дарданели, спрени са всички пътнически полети на летището в Чанаккале и временно е затворен пътят Чанаккале – Измир, съобщават още от валийството.

Към момента в гасенето на двата пожара участват голям брой наземни екипи, които са подкрепени от самолети и хеликоптери, съобщават още от валийството на Чанаккале.

