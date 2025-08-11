Финландия обвини капитан и двама старши офицери на кораб за саботаж в Балтийско море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът и двама старши офицери на кораб, който е част от т.нар. руски „сенчест флот", бяха обвинени в саботаж за прекъсването на пет подводни кабела в Балтийско море през декември.

Екипажът на танкера за петрол Eagle S, плаващ под флага на островите Кук, е заподозрян, че е влачил котва по морското дъно на около 90 километра, увреждайки пет подводни кабела в северната част на Финския залив.

Срещу тях са повдигнати обвинения за „утежнено причиняване на значителни щети" и „утежнена намеса в комуникациите", се казва в изявление на офиса на заместник главния прокурор на Финландия.

Националностите на обвиняемите не се съобщават, но зам.-главният прокурор Юка Рапе заяви пред АФП, че много от членовете на екипажа са индийци и грузинци.

Разследването започнало, след като на 25 декември бяха повредени подводният електропреносен кабел EstLink 2 и четири телекомуникационни кабела между Финландия и Естония, пише bTV.

„Собствениците на кабелите са претърпели щети за най-малко 60 милиона евро само заради разходите по ремонта", се казва в изявлението. Смята се, че Eagle S принадлежи към руския „сенчест флот" – стари танкери, използвани за заобикаляне на ограниченията върху износа на руски петрол.

Според властите нарушението „вероятно е създало сериозен риск за енергийните доставки и телекомуникациите във Финландия".