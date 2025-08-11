3 г. издирват дете в САЩ, майка му го продала на дилър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През 2022 г. двегодишно дете изчезва безследно. Сега неговата майка и партньорът ѝ са заподозрени – за малтретиране, сексуално насилие, трафик на деца и други престъпления.

39-годишната Ашли Роуланд и нейният партньор - Джошуа Дентън (на 40 г.), са арестувани в началото на август 2025 г. и са отведени в затвора на окръг Кливланд, в американския щат Оклахома.

Полицията смята, че изчезналото момиче е в сериозна опасност – ако изобщо е все още живо, коментират американските медии.

След ареста на родителите, следователите разговаряли с няколко от децата на двойката.

Роуланд има още две деца – на 15, 16 г., Дентън – две деца - на 8 и 10 г. 🚨‼️🇺🇸 #KOCO #MOORE #OKLAHOMA:



Те разказват, че изчезналото дете е било тежко малтретирано, ранявано и заключвано в шкафове.

Роуланд първоначално е твърдяла, че малкото момиче, наречено Лондон, е с биологичния му баща.

След това обаче жената заявила, че през 2022 г. е предала момичето на дилър на метамфетамин на име Карлос, от когото е купувала наркотици.

По думите ѝ дилърът е планирал да пътува до Мексико, но тя не му е дала никакви документи - като например акт за раждане или номер на социална осигуровка.

Разследващите все още не са успели да потвърдят самоличността на Карлос.

Лондон е официално обявена за изчезнала на 1 април 2022 г. Социалните служби узнават за случая едва през март 2023 г. През ноември 2024 г., полицията иска съдействие от Бюрото за разследване на щата Оклахома издирването на момичето.

Вероятно обаче е било твърде късно.

През септември Лондон ще навърши шест години – ако все още е жива.