Тръмп махна портретите на Обама и Буш от видните места в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп премести портрета на своя предшественик Барак Обама на по-незабележимо място, извън погледа на хилядите посетители, които всеки ден разглеждат Белия дом. Портретите на другите предшественици на Тръмп, включително бившия президент Джордж У. Буш и баща му Джордж Х. У. Буш, също бяха премахнати от забележими места в Белия дом, според репортаж на CNN.

Според запознати Тръмп лично е наредил на своите служители да преместят портрета на Обама на върха на Голямото стълбище, което води към резиденцията на Белия дом. Достъпът до тази зона е ограничен. Там могат да бъдат само тайните служби, членовете на президентското семейство и избрани служители на Белия дом, пише "Дейли мейл".

Освен това, и двата портрета на Буш са преместени заедно с този на Обама в същото скрито стълбище, далеч от погледите на хилядите посетители на Белия дом.

Тази постъпка предизвика гнева на най-яростните критици на Тръмп. Исторически погледнато, традицията в Белия дом е да се поставят портретите на последните бивши президенти на видни места, които са видими за гостите на Белия дом.

Решението за преместването на портрета на Обама е било взето лично от Тръмп, което допълнително подчертава противоречивите отношения между 44-тия и 47-мия президент.

Портретът на Обама е дело на Робърт Макърди. Той е известен с това, че съдържа различни скрити значения, включително в белия фон, бръчките по костюма на президента и посивелите му коси. Макърди, който е рисувал и други световни лидери, включително Нелсън Мандела, е известен с това, че рисува своите модели на бял фон. Това обаче е новаторски подход, що се отнася за президентски портрети.



Това не е първият път, в който Тръмп мести портрета на Обама в Белия дом. Това се случи и през април.

Портретът на Обама беше заменен с картина на президента Доналд Тръмп, който вика „бой, бой, бой" по време на първия опит за покушение срещу него.

Според репортаж на CNN, президентът се занимава лично с почти всеки детайл, свързан с естетиката и стила на Белия дом.

Преди това Тръмп постави свой автопортрет в Белия дом точно до този на бившата си съперничка от 2016 г. Хилари Клинтън.

Снимка от април на картината на Тръмп я показва между портрета на първата дама Барбара Буш и нейната предшественичка Клинтън.

Последната обида на Тръмп към Обама показва напрежението между двамата президенти през последните месеци.

По-рано този месец Тръмп обвини Обама и членовете на неговата администрация в измяна след резултатите от изборите през 2016 г. Администрацията на Обама отговори на твърденията на Тръмп, наричайки ги странни и лошопит за отвличане на вниманието.

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди нареди на прокурорите от Министерството на правосъдието да започнат разследване по обвиненията, че висши служители на Обама са фабрикували разузнавателна информация относно участието на Русия в изборите през 2016 г.

В продължение на години отношенията на Тръмп със семейство Буш също бяха белязани от напрежение.