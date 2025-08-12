Летим с до 2 литра течности в ръчния багаж, от София обаче чак от 2031 година

Ново поколение скенери ускорява проверките, засега обаче малко места разполагат със скъпите машини

Едва ли има човек, на когото поне веднъж да не му се е налагало да моли служителите на летището да оставят парфюма или слънцезащитния крем в ръчния му багаж преди полет. Няма опашка при проверките, на която подобни разправии да не са ежедневие.

Скоро обаче това може да се промени - предложение на ЕК за пореден път цели да отмени ограничението за течности в ръчния багаж от 100 мл до цели 2 литра.

Инициативата

ще опрости и подобри процедурите за сигурност

на летищата, както и преживяването на пътниците. Ако бъде одобрена, промяната ще засегне предимно летищата в държавите членки на ЕС, които са интегрирали съвременни 3D технологии за проверка.

Става дума за усъвършенствани скенери, които покриват стандарта EDS CB C3 (от а.е. EDS - система за откриване на експлозиви, CB - ръчен багаж, C3 - компютърна томография стандарт 3 - б.а.).

Според нивата на сертификация съгласно Европейската конференция за гражданска авиация (ECAC) скенерите на летищата могат да бъдат C1 - по-старите 2D рентгенови модели, при които лаптопи и течности трябва да бъдат извадени, C2 - по-модерни, но все още често изискват изваждане на някои предмети, и C3 - използват компютърна томография (CT), която позволява на пътниците да оставят електронни устройства и течности в чантите си по време на проверките за сигурност. При скенерите C3 течностите освен това могат да бъдат над 100 мл.

Предложението на Брюксел се нуждае от одобрение от ECAC, преди да може да влезе в сила. За първи път ЕС отмени ограничението за 100 мл в края на пролетта на 2024 г., но на 1 септември същата година се върна към старите правила поради технически проблеми.

Още тогава ЕК уточни, че решението да наложи ограничения върху системите C3 като “предпазна мярка” е временно, докато “определени технически проблеми бъдат решени”. От Брюксел увериха, че “комисията не е променила мнението си относно качеството на новото поколение скенери и тяхната ефективност не е поставена под въпрос”.

Въпреки това тогава летищата изгубиха стимул да инвестират в скенери C3, които са средно

8 пъти по-скъпи от конвенционалните рентгени,

а разходите за поддръжка са 4 пъти по-високи, обясниха от Международния съвет на летищата в Европа. Сега предложението на ЕК предизвика объркване, тъй като само скенерите, произведени от британската Smiths Detection, могат да бъдат използвани отново.

Това ощетява за момента летищата, купили скъпите скенери от конкуренти като китайската Nuctech и английската Rapiscan.

Необходимостта от частична пресертификация на скенерите C3 предизвика смесени реакции от ACI EUROPE. “Това е много добра новина за пътниците, летищата и сигурността като цяло”, отбеляза шефът на асоциацията Оливие Янковец, но допълни, че “резултатът е частичен”, тъй като някои производители на скенери и летища са поставени в несигурна ситуация. От Nuctech определиха процеса като “дълъг и фрагментиран”, но уточниха, че машините им “не срещат технически пречки” за повторна сертификация.

Ограниченията за течности в ръчния багаж бяха въведени през 2006 г., след като беше предотвратен

терористичен атентат

на полети от Великобритания към САЩ и Канада. Тогава терористи планираха да използват течни експлозиви, маскирани като напитки, за да взривят няколко самолета. В отговор на тази заплаха авиационните власти установиха единни правила - всички течности, включително напитки, козметика, гелове, аерозоли и дори паста за зъби, могат да се пренасят в ръчния багаж само в опаковки с обем до 100 мл. Всички контейнерчета трябва да бъдат поставени в прозрачна торбичка с капацитет до 1 л, а изключения имаше само за бебешка храна и лекарства.

Докато всички скенери не получат одобрение, ЕК оставя на всяка летищна администрация да реши сама дали да отмени ограничението за 100 мл течности. Новото предложение на Брюксел обхваща “700 скенера в 21 държави членки”, посочи говорител на транспортния отдел на комисията.

Летищата са индивидуално отговорни за информирането на пътниците за своите специфични правила. Това значи, че процедурите за сигурност могат да варират, дори когато става дума за едно и също летище. Аерогарите в Прага и “Милано Малпенса” например все още не разполагат с пресертифицирани скенери във всички терминали.

Пътниците, които заминават от Милано, вече могат да пренасят до 2 л течности през контрола за сигурност, ако пътуват от летище “Линате” или Терминал 1 на “Малпенса”. На Терминал 2 на “Малпенса” обаче все още трябва да спазва старото правило за 100 мл. Летище “Милано Бергамо” обяви, че ще запази правилото за 100 мл до 28 ноември, когато се очаква да бъдат инсталирани модерните скенери.

Новите правила въведе и “Фиумичино” в Рим, като пътуващите от Терминал 1 и 3 вече могат да носят със себе си 2 л течности в ръчния багаж за “излитащите полети с изключение на тези за САЩ или Израел, и в съответствие с ЕК”. “Схипхол” в Амстердам и други нидерландски летища имат модерната технология, но обявиха, че старото правило за 100 мл ще остане в сила, поне засега.

Единбург и Бирмингам бяха първенци по отмяна на ограниченията, като още от началото на юли пътниците там могат да носят до 2 л. в ръчния куфар. Най-големите летища на Острова - “Хийтроу”, “Гетуик”, “Манчестър”, “Станстед” и “Глазгоу”, все

още са в процес на инсталиране

на новите машини по всички ленти за сигурност. Макар че на повечето места е посочено, че пътниците могат да оставят течностите и електрониката в ръчния багаж, засега се препоръчва да се спазват правилата за ограничението до 100 мл.

Летище “Копенхаген” също ще премахне ограничението за течности, но чак през май 2026 г. Новите скенери там са готови за одобрение, но броят им не е достатъчен, за да се премахне ограничението навсякъде.

В София новите правила през 2031 г. на Терминал 3

Марияна Бойкова

От летище "Васил Левски" - София обясниха пред "24 часа", че новите скенери ще заработят на Терминал 3. Планира се той да бъде построен до април 2031 г.

Концесионерът на летищата във Варна и Бургас "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" коментира, че непрекъснато следи най-новите международни тенденции и технологични решения в сферата на сигурността на въздушния транспорт, включително и 3D скенерите за проверка на ръчен багаж. Към момента се извършва вътрешен анализ на различни технологии и потенциалното им въздействие върху потока от пътници и процедурите за сигурност, включително правилата за пренасяне на течности и електроника в ръчния багаж.

В случай че бъде взето конкретно инвестиционно решение в тази посока, от "Фрапорт" ще го оповестят. Засега обаче няма фиксиран период или срок.