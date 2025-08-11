ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Турция представиха дронове, с които ще контролират границата с България

Дрон СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Валията на турския окръг Къркларели Угур Туран представи дронове от ново поколение, които ще използват за засилване на контрола по границата с България, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

По време на представянето на безпилотните летателни апарати Туран подчерта важната роля, която властите в Къркларели отдават на охраната на границата. Той заяви, че новите дронове ще бъдат предоставени на местните структури на турското министерство на вътрешните работи и турската Дирекция „Управление на миграцията“ с цел подобряване на ефективността на работата им. 

