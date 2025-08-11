95 хил. евро глоба плаща мултимилионер, шофирал с 27 км/ч над позволената скорост

Нарушение за превишена скорост може да се окаже изключително скъпо за френски мултимилионер. Той е заснет да шофира със 77 км/ч в зона с ограничение от 50 км/ч в швейцарския град Лозана.
Глобата е изчислена въз основа на имуществото му и излиза на над 95 000 евро.
Според местните медии френският бизнесмен е сред 300-те най-богати хора в Швейцария. Състоянието му се оценява на няколкостотин милиона франка. Затова и присъдата му е висока, посочва "Билд".
В Швейцария колкото по-богат е нарушителят, толкова по-скъпо е нарушението, а превишаването на ограничението на скоростта с 27 км/ч представлява сериозно нарушение на правилата за движение по пътищата в страната.
Изчислението се основава на доходите, имуществото, начина на живот и задълженията за издръжка на нарушителя, пише bTV.
В зависимост от финансовото положение, подобно наказание може да варира значително в Швейцария.
„Съдията определя размера въз основа на личното и финансово положение на нарушителя към момента на осъждането", коментира говорител на прокуратурата на кантона Во, Западна Швейцария.