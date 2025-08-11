Тръмп каза, че отива в Русия да се види с Путин. Би Би Си: Объркал се е

В началото на днешната си пресконференция президентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда допусна грешка, пише Би Би Си. Той казал на репортерите, че в петък заминава за Русия.

„Отивам да се видя с Путин", са били думите на американския президент.

Миналият петък Тръмп обяви, че тази седмица ще се срещне с руския лидер Владимир Путин в Аляска, а не в Русия, с цел да сложи край на войната на Русия в Украйна. Засега не се предвижда участие на украинския президент Володимир Зеленски, въпреки че то остава „възможно", каза постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

По-рано днес говорител на германския канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес, съобщи, че Тръмп, лидерите на Украйна и няколко европейски страни, както и на НАТО и ЕС, ще участват в сряда във "виртуална среща" на тема Украйна, два дни преди срещата между US президента и руския му колега Владимир Путин.