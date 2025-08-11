Материалите от заседанията по делото срещу бившата на Епстийн ще останат недостъпни

Американски съдия днес отхвърли искането на министерството на правосъдието за разсекретяване на материалите от заседанията на състава от съдебни заседатели, обвинил бившата любовница на покойния финансист Джефри Епстийн - Гилейн Максуел - в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, като написа, че записите не дават отговор на въпросите на обществеността относно техните престъпления или смъртта на Епстийн, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според окръжния съдия на Манхатън Пол Енгелмайер, който прегледа стенограмите от показанията на свидетелите, изслушани от съдебните заседатели, и от други доказателства, с които са се запознали заседателите, твърдението на правителството, че материалите ще разкрият значима нова информация за престъпленията на Епстийн и Максуел, е "очевидно невярно".

"Всеки запознат с протоколите по делото "Максуел", прегледал материалите на съдебните заседатели, които правителството предлага да бъдат разсекретени, няма да научи почти нищо ново", пише Енгелмайер.

"Доколкото в искането за разсекретяване се предполага, че материалите на съдебните заседатели са неразработена златна мина с неразкрита информация за Епстийн, Максуел или съучастници, те определено не са такива", отбеляза съдията.

Максуел излежава присъда от 20 години затвор след осъждането ѝ през 2021 г. по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Епстийн беше намерен мъртъв в затворническата си килия в Манхатън през 2019 г., докато чакаше процес по обвиненията в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Той пледираше, че е невинен. Смята се, че се е самоубил.