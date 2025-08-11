ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията засече превоз на 60 кози край Пловдив въ...

Времето София 35° / 35°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21087412 www.24chasa.bg

Заради рекордни жеги в Ирак няма ток

896
Увеличеното търсене на електроенергия засяга особено силно провинция Кербала СНИМКА: Pixabay

Електропреносната мрежа на Ирак претърпя днес "пълно прекъсване на електрозахранването", причинено от "рекордното покачване на температурите" и увеличаването на потреблението на ток, което доведе до спирането на два електропровода, предаде Франс прес, позовавайки се на министерството на електричеството на страната.

Въпреки че домакинствата все още могат да черпят електроенергия от генератори, които обикновено компенсират прекъсванията на електрозахранването, "пълното спиране на електричеството" идва в момент, когато температурите достигат до 50 градуса по Целзий в Багдад, както и в централната и южна част на страната, пише БТА. 

Увеличеното търсене на електроенергия засяга особено силно провинция Кербала, към която тази седмица се стичат милиони шиитски поклонници за религиозно честване, допълни министерството на електричеството.

Увеличеното търсене на електроенергия засяга особено силно провинция Кербала СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)