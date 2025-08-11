ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията засече превоз на 60 кози край Пловдив въ...

Горски пожари в Албания застрашават жилища, евакуират хората (Видео)

КАДЪР: Екс/@TheRealELinz

В последните 24 часа в Албания са регистрирани 38 горски пожара, като от тях 14 остават активни, предаде Албанското радио и телевизия. В някои окръзи пламъците застрашават жилища и защитени зони.

Най-тежка е ситуацията в окръг Вльора в Югозападна Албания, където в община Финич огънят е напреднал до село Кране и е довел до евакуацията на жителите, пише БТА.  

Друго проблематично огнище в окръга е това в село Лешница е Пощме (Долна Лешница). За гасенето на пламъците там са се включили пожарникари, военнослужещи от албанските въоръжени сили и Силите за бързо реагиране на Албания (FNSH).

В същия окръг горски пожар застрашава Национален парк "Синьото око" (Сюри и калтър/Syri i Kaltër) до Саранда. Пламъците са обхванали растителността на влизане в парка, а пожарникари се борят с огнената стихия. Заради горския пожар туристите от зоната са били евакуирани и се очаква намеса по въздух за потушаването му. 

Евакуации имаше и в южния окръг Берат, където горски пожар до завод в град Поличан застраши водопровод, група от жилища и дом за възрастни. Работата на терен там продължава с помощта на военни и въздушна намеса.

В Рогожина в Централна Албания горски пожар е достигнал до дворовете на къщи, но намесата на 50 пожарникари и хеликоптер на албанските въоръжени сили е спасил 50 къщи от пламъците, информира още Албанското радио и телевизия. 

Активни горски пожари има още в окръзите Лежа, Дибра (Дебър), Тирана, Дуръс, Гирокастра и Елбасан, където пожарникари и военнослужещи работят за изолирането и потушаването на пламъците. На места, като в Елбасан, ситуацията е усложнена заради вятър.

Общо ангажирани за гасенето на пожарите са 68 пожарни коли и 601 души оперативни сили, подпомогнати от 183 военнослужещи от албанските въоръжени сили и три военни хеликоптера.

В акциите по гасенето на пожарите се включиха и самолети "Канадеър" (Canadair) от Хърватия и Италия, хеликоптери "Блек хоук" от Обединените арабски емирства и два самолета PZL от Гърция. Хеликоптери на чешките и словашките военновъздушни сили участват в борбата с пожарите от базата на НАТО в Кучова до Берат.

КАДЪР: Екс/@TheRealELinz

