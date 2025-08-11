В Германия подадоха сигнал за черна пантера, оказа се плюшена играчка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пантера, появила се в Северозападна Германия, предизвика тревога.

След получени сигнали полицията в Липе незабавно започнала издирване и стигнала до животното, заплело се в жив плет.

Предполагаемият хищник обаче се оказал съвсем безобиден, тъй се оказал плюшена играчка.

„Ловци и ветеринарни лекари не бяха необходими, животното беше изключително мирно", коментират органите на реда, цитирани от RTL.

Сигналите до полицията били за „черна пума или пантера". Екипи на спешните служби били изпратени да търсят животното. И бързо открили голямата черна плюшена играчка, пише bTV.

Органите на реда посочват, че редовно са викани заради заплаха от свободно скитащи животни. Досега обаче не е имало случаи на замесени истински големи котки.