Израел уби цял екип на "Ал Джазира" в Газа (Обзор)

"Репортери без граници": Тел Авив си присвои правото да погубва журналисти, когато реши, че са терористи

Никога не съм се колебал да предавам истината такава, каквато е - без да я изкривявам или изопачавам, надявайки се, че Бог ще бъде свидетел на онези, които мълчаха, които се примириха с това, че ни убиват.

Това пише на 6 април известният репортер на “Ал Джазира” Анас Ал Шариф, в случай че загине на работното си място - Газа. Предсмъртното му писмо беше публикувано, след като в неделя той и още петима журналисти - четирима от “Ал Джазира” и репортер на свободна практика, бяха убити при израелски удар до болницата “Ал Шифа” в град Газа.

Убитият репортер на "Ал Джазира" Анас Ал Шариф. СНИМКА: РОЙТЕРС

Армията на Израел (IDF) твърди, че Шариф е “бил ръководител на терористична клетка на “Хамас”. Непосредствено след атаката от IDF потвърдиха, че тя е била целенасочена, а “Ал Джазира” осъди убийствата като “преднамерена атака срещу свободата на пресата”. Главният редактор на медията Мохамед Моавад каза, че Шариф е акредитиран журналист, който е бил “единственият глас”, чрез който светът е научавал какво се случва в Газа.

Според IDF Шариф е “извършвал ракетни атаки срещу израелски цивилни и войски”. Оттам увериха, че разполагат с документи, предоставящи “недвусмислено доказателство” за участието му в терористичната групировка. Макар че според информация на Би Би Си Шариф е

работил за медийния екип на “Хамас”,

това е било доста преди настоящия конфликт с начална дата 7 октомври 2023 г. В някои от публикациите си в социалните мрежи преди смъртта си журналистът даже открито критикува “Хамас”.

Тел Авив още не е представил доказателства, които да уличат Шариф за ракетните атаки, за които израелската армия говори. Освен това за останалите журналисти от “Ал Джазира” липсват данни, които да ги свързват по някакъв начин с “Хамас”.

Според Евро-средиземноморския мониторинг - неправителствена организация за защита на човешките права,

има “нулеви доказателства”,

че Шариф е участвал във военни действия. “Цялото му ежедневие се състоеше в стоене пред камера от сутрин до вечер”, свидетелства анализатор от организацията.

След като преди месец говорител на IDF сподели видео в социалните мрежи, обвинявайки Шариф, че е член на военното крило на “Хамас”, специалният докладчик на ООН за свободата на словото Айрийн Хан заяви, че е “разтревожена от многократните заплахи” срещу Шариф.

От “Репортери без граници” осъдиха остро убийството на екипа на “Ал Джазира”. Организацията за защита на свободата на пресата заяви, че Шариф е бил “един от най-известните журналисти от Газа и гласът на страданията, които Израел е наложил на палестинците”.

Оттам призоваха за “спешно прекратяване на стратегията на Израел за медийно затъмнение”, която цели да “прикрие престъпленията в обсадения и гладуващ палестински анклав”. Говорител от кризисния център на “Репортери без граници” нарече ужасяващо това, че Израел си е “присвоил правото да убива журналисти, когато реши, че те са терористи”.

Комитетът за защита на журналистите (CPJ) съобщава, че от 7 октомври 2023 г. досега в Газа са убити най-малко 186 журналисти. В понеделник улиците на град Газа се изпълниха със скърбящи местни жители, дошли да отдадат почит на убитите репортери.