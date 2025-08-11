В Румъния видяха руска намеса в замърсяването на петрол с големи количества хлор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Румъния заподозряха руска хибридна атака заради открити големи количества замърсен суров петрол. Горивото е пътувало по тръбопровода Баку - Тбилиси - Джейхан, а после от Турция е закарано с танкер до северната ни съседка. Енергийната компания OMV Petrom е предупредила местните власти, че в него има опасно големи количества хлор, след проведен предварителен анализ.

В голямата концентрация веществото може да нанесе сериозни щети по енергийната система, защото причинява корозия на тръбите и съоръженията, които обработват горивото.

Обикновено в промишлеността се използват органични хлориди, за да се увеличи добивът на суровината, но впоследствие те се отстраняват, преди да попаднат в енергийната система.

Местни медии съобщават, че правителството подозира потенциална руска хибридна атака за случилото се. Те цитират неофициално предположение на правителствени източници, че Москва е провела сравнително проста саботажна операция. Твърди се, че руснаците са използвали танкери някъде по протежението на тръбопровода Баку - Тбилиси - Джейхан, за да вкарат хлор в суровия петрол.

Поради замърсяването румънското енергийно министерство беше принудено да обяви извънредно положение, за да получи достъп до запасите от петрол, които OMV Petrom по закон е задължена да съхранява.

Ведомството е уведомило за инцидента и британската компания BTC Co., която оперира тръбопровода от Азербайджан. Оттам казаха, че са предприели действия за оценка на качеството на горивото, което преминава през системите им.

По-рано през юли представители на енергийния бизнес в Чехия, Австрия и Италия обявиха, че са засекли количества замърсен с хлор суров азерски петрол. И трите страни успокоиха, че те са били хванати навреме и не представляват риск за местната горивна сигурност.

Властите в Букурещ все още не са коментирали официално информацията за предполагаемата руска хибридна атака.