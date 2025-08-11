С войска Тръмп гони бездомниците във Вашингтон (Обзор)

Гневен заради престъпността във Вашингтон, американският президент Доналд Тръмп се зарече да изгони всички бездомници от столицата. На пресконференция в понеделник той разкри, че ще разположи войници от Националната гвардия в града. После обяви, че взема контрола над столичната полиция, за да освободи Вашингтон “от групировки, наркомани и маниаци”.

“Бездомните трябва да се изнесат веднага. Ще ви предоставим места, където да отседнете, но далеч от столицата. Престъпниците, вие не трябва да се изнасяте. Ще ви вкараме в затвора, където ви е мястото”, заплаши Тръмп в неделя.

Миналия месец той подписа указ, който премахна легалните пречки пред арестуването на бездомници, а седмица по-рано увеличи присъствието на полиция по улиците на града. Тръмп обвини кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър, че се е провалила да подпомогне сигурността в града. Тя му отвърна, че процентът на престъпления във Вашингтон към момента е на най-ниското ниво за последните 30 години.

Поредната ескалация на напрежението между градската управа на американската столица и Белия дом бе предизвикана от бруталния побой над 19-годишен бивш държавен работник. Тийнейджърът Едуард Користин бил жестоко пребит и ограбен, след като група от 10 непълнолетни лица го притискат с гаджето му, за да откраднат колата им. На момчето са нанесени множество удари, които го оставят със счупен нос. За щастие, местен патрул, преминаващ наблизо, вижда какво се случва и спира нападението. До юни Користин е работил на висока позиция в Департамента по правителствената ефективност. В тази връзка Тръмп каза, че “кервани от младежи вилнеят” по градските улици и че е видял как те се надигат срещу органите на реда.