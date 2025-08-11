Нови горски пожари избухнаха в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар избухна днес следобед в гориста местност близо до село Петралона в област Месиния на гръцкия полуостров Пелопонес, съобщи гръцкото издание „Катимерини“.

Въпреки че в момента пламъците не заплашват селото, жителите му бяха призована да се евакуират със съобщение от спешния номер 112.

С огъня се борят 92 пожарникари, подкрепени от шест самолета и четири хеликоптера, осигуряващи помощ по въздух. Неравният терен затруднява наземните операции.

По-рано през деня пожарна кола, превозваща вода, едва не бе хваната в капана на пламъците и претърпя леки щети.

Пожар избухна днес и източно от северния гръцки пристанищен град Солун, в района на село Мегали Волви, а друг се разпали във Фраксия близо до Воница в северозападната част на Гърция.

Общо 48 пожарникари, 13 пожарни коли, два самолета и хеликоптер се борят с огъня в Мегали Волви, който засегна земеделски земи и горски масиви.

Пожарът в района на Фраксия също обхвана земеделски земи и горски райони. В операцията по потушаване на огъня там участват 50 пожарникари, 13 превозни средства и три наземни екипа, подкрепени от четири противопожарни самолета и един хеликоптер. Властите съобщават, че този пожар в момента не представлява заплаха за населените места.