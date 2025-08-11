Депортират българи, осъдени във Великобритания, преди да се изслуша обжалването на присъдата им

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великобритания ще депортира повече чужди граждани, осъдени за престъпления, включително и българи, още преди обжалването им да е изслушано в съда, в рамките на програмата "Депортирай сега, обжалвай по-късно", предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

С включването на още 15 държави, сред които България, Индия и Австралия, страните, обхванати от програмата, стават 23, пише БТА.

Британското правителство днес заяви, че разширяването на програмата ще помогне за "увеличаване" на възможностите на Обединеното кралство да отстранява чуждестранни престъпници, наред с обявени снощи други мерки за депортиране на осъдени, веднага след обявяване на присъдата им.

Министърката на правосъдието Шабана Махмуд каза, че мярката, която първо трябва да бъде гласувана от парламента, ще помогне за спестяването на 54 000 британски лири годишно за всеки затворник.

Властите добавиха, че увеличаването на броя на депортациите ще намали и натиска върху претъпканите затвори.

Броят на затворниците в Англия и Уелс е достигнал най-високата си равнище от близо година и доближава рекордни стойности, отбелязаха властите.

Същевременно данните на министерството на правосъдието от края на юни показват, че в момента има само 772 затворници от 15-те нови страни, обхванати от принципа „Депортирай сега, обжалвай по-късно“.

Общо 88 238 души излежават присъди в британските затвори, което е с 231 души повече от предходната седмица и увеличение с над 1200 души за последните два месеца, показват данни, публикувани от министерството, пише БТА.

В момента присъди излежават 238 затворници по-малко в сравнение с рекордния брой от 88 521 души, регистриран през септември миналата година след летните бунтове в много градове във Великобритания.