Британски фермери пускат джаз на кравите си

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21087987 www.24chasa.bg

Експлозия разтърси металургичен завод в Пенсилвания, има ранени (Видео)

1248
КАДЪР: Екс/@upuknews1

Голям брой хора бяха ранени при експлозия в завод за производство на стомана в района на американския град Питсбърг, щата Пенсилвания, предаде Ройтерс, като се позова на телевизия Си Би Ес.

Видео, разпространено от телевизията и от местни медии, показва как екипи на противопожарната служба се борят с огъня на място, а над комплекса се издига гъст дим. 

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро написа в социалната платформа "Екс", че негови служители държат постоянна връзка с властите в град Клеъртън, където се намира заводът, пише БТА.  

"Пожарът все още гори, така че живеещите наблизо трябва да следват указанията на местните власти", се казва в публикацията на губернатора, който призовава всички да се присъединят към молитвите му за жителите на Клеъртън. 

КАДЪР: Екс/@upuknews1

