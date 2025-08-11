Експлозия разтърси металургичен завод в Пенсилвания, има ранени (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Голям брой хора бяха ранени при експлозия в завод за производство на стомана в района на американския град Питсбърг, щата Пенсилвания, предаде Ройтерс, като се позова на телевизия Си Би Ес.

Видео, разпространено от телевизията и от местни медии, показва как екипи на противопожарната служба се борят с огъня на място, а над комплекса се издига гъст дим. #BREAKING: The explosion at U.S. Steel’s Clairton Coke Works in Pennsylvania has been escalated to a Level 3 Mass Casualty Incident.



Multiple victims are reported, helicopters have been deployed for evacuation, and heavy smoke is billowing from the site. Significant structural… pic.twitter.com/df1I4SiWAP — upuknews (@upuknews1) August 11, 2025

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро написа в социалната платформа "Екс", че негови служители държат постоянна връзка с властите в град Клеъртън, където се намира заводът, пише БТА. WATCH: Video shows moment of explosion at U.S. Steel Clairton Coke Works in Pennsylvania. At least 1 dead, multiple injured and trapped. pic.twitter.com/bGkiAR7IGr — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 11, 2025