Гутериш осъди убийството на журналисти от "Ал Джазира" в Газа

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш осъди убийството на журналисти от телевизия "Ал Джазира" при израелски въздушен удар в Газа, съобщи неговият говорител, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Генералният секретар призовава за независимо и безпристрастно разследване на тези най-нови убийства", заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик. "От началото на войната в Газа са убити най-малко 242-ма журналисти . Журналистите и медийните работници трябва да бъдат уважавани, те трябва да бъдат защитени и трябва да им бъде позволено да вършат работата си свободно, без страх и без тормоз."