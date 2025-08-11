ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Британски фермери пускат джаз на кравите си

Времето София 34° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21088025 www.24chasa.bg

Гутериш осъди убийството на журналисти от "Ал Джазира" в Газа

648
Ръководителят на ООН Антониу Гутериш Снимка: Eкс/@antonioguterres

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш осъди убийството на журналисти от телевизия "Ал Джазира" при израелски въздушен удар в Газа, съобщи неговият говорител, цитиран от Ройтерс и БТА. 

"Генералният секретар призовава за независимо и безпристрастно разследване на тези най-нови убийства", заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик. "От началото на войната в Газа са убити най-малко 242-ма журналисти . Журналистите и медийните работници трябва да бъдат уважавани, те трябва да бъдат защитени и трябва да им бъде позволено да вършат работата си свободно, без страх и без тормоз."

Ръководителят на ООН Антониу Гутериш Снимка: Eкс/@antonioguterres

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)