Откриха останките на британски учен, загинал през 1959 г. край Антарктида (Снимки)

Останките на британски метеоролог, загинал по време на експедиция в Антарктика през 1959 г., са били открити шест десетилетия по-късно в ледник, съобщи в понеделник Британската антарктическа служба.

Те са идентифицирани чрез ДНК тест като останките на Денис „Тинк" Бел, който загина на 25-годишна възраст, докато работеше за Falkland Islands Dependencies Survey, която по-късно се превърна в Британската антарктическа служба (BAS), британския институт за полярни изследвания.

Бел е загинал в Адмиралтейския залив на остров Кинг Джордж, разположен на 120 километра (75 мили) от брега на Антарктида, на 26 юли 1959 г.

Той е бил разположен на острова за двугодишна мисия в малка британска изследователска база. Бел и трима други мъже са тръгнали да изкачат и проучат ледник, когато той е паднал в дълбока пропаст в леда. Тялото му никога не е било открито.

Останките, които са били разкрити от топящия се ледник, са били намерени на 19 януари от екип от полската антарктическа станция „Хенрик Арктовски".

„Това откритие слага край на десетилетия наред загадка и ни напомня за човешките истории, вплетени в историята на антарктическата наука", каза директорът на BAS Джейн Франсис.

Костните фрагменти бяха пренесени до Фолкландските острови от кралския изследователски кораб „Сър Дейвид Атенборо", а след това бяха закарани в Лондон за ДНК тестове.

Наред с останките му, полският екип е открил и над 200 лични вещи, включително радиооборудване, фенерче, ски щеки, часовник с гравиран надпис и нож от шведска марка, пише bTV.

Братът на Бел, Дейвид Бел, който живее в Австралия, каза, че откритието след 66 години е оставило него и сестра му „шокирани и изумени".

„Денис беше най-големият от тримата братя и сестри и беше мой герой, защото изглеждаше, че може да се справи с всичко", каза брат му.

Бел „беше един от многото смели служители, които допринесоха за ранната наука и изследването на Антарктида при изключително тежки условия", заяви директорът на BAS Джейн Франсис.