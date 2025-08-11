ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арда" само с 0:0 срещу "Локо" (Пд)

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21088738 www.24chasa.bg

Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир

Нахиде Дениз, БТА

2536
Земетресение СНИМКА: Pixabay Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Два нови труса през 10 минути разлюляха тази вечер град Съндъргъ, в турския окръг Балъкесир, който вчера бе разтърсен от земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер, съобщи информационната агенция "Дохан хабер ажансъ".

По информация на  на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) в 19:52 ч. местно време (също и българско време) земетресение с магнутуд 4.4 по Рихтер е регистрирано в района.

Преди това - в 19:37 ч., друг трус с магнитуд 4,1 е разлюлял същия район. 

След силния трус от 6,1 снощи в Балъкесир са произлезли около 100 вторични трусове. 

Жители на Съндъргъ и други селища втора нощ ще нощуват навън поради страх от нови земетресения.

По данни на турските медии много хора са разпънали палатки, а други са разстлали одеяла на открито, в парковете и градините.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)