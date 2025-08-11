ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арда" само с 0:0 срещу "Локо" (Пд)

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21088873 www.24chasa.bg

Шефът на хърватския парламент: Ситуацията с признаването на Палестина е сложна

1256
Гордан Яндрокович Кадър: youtube

Председателят на хърватския парламент Гордан Яндрокович каза днес по повод призива на президента Зоран Миланович правителството да признае Палестина, че по въпроса се водят дискусии и ситуацията е много сложна, предаде ХИНА.

"Можете да видите, че дори в ООН, в Съвета за сигурност, се водят дебати и има големи разделения сред международната общност за това как да се сложи край на (израелско-палестинския) конфликта. От перспективата на Хърватия е важна необходимостта да се прекрати войната, да се върви към мир и да се защитят невинните граждани, които, за съжаление, губят също така живота си", каза в Дубровник Яндрокович в отговор на журналистически въпрос.

Президентът Миланович неотдавна призова Хърватия да признае Палестина, определяйки този акт като „морално решение“.

В края на юли кабинетът на премиера Андрей Пленкович съобщи, че единственото устойчиво решение да израелско-палестинския конфликт е установяването на две държави, след като Франция обяви намерение за признаване на Палестина. 

От изявлението на правителството не става ясно дали Хърватия ще последва примера на Испания, Ирландия, Норвегия и Словения, които признаха Палестина миналата година, пише БТА. 

Правителството посочи, че следи отблизо всички международни инициативи в тази връзка, включително съобщението на френския президент Еманюел Макрон и подобни действия на други европейски страни. То посочва, че необходимостта от намиране на решение на конфликта става все по-спешна.

Гордан Яндрокович Кадър: youtube

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)