Три дни до евентуалното финализиране на глобален договор срещу замърсяването с пластмаса

Първата седмица от преговорите на ООН в Женева не доведе до изготвяне на единен текст за глобалния договор срещу замърсяването с пластмаси. Държавите продължават да демонстрират дълбоки разногласия относно целта и обхвата на бъдещото споразумение, съобщава БТА.

Миналата седмица работни групи обсъждаха технически въпроси – от производството на пластмаси от въглеводороди до управлението на отпадъците, финансирането на събирането на отпадъци в развиващите се страни и списък на химически вещества и добавки, вредни за околната среда и здравето.

Преговорите се затрудняват от група държави, основно производители на петрол – Саудитска Арабия, Кувейт, Русия, Иран, Малайзия и др., към които са близки и САЩ, както и Индия. От другата страна е групата, определяна като "амбициозна", в която влизат 27-те страни от ЕС, редица държави от Латинска Америка и Африка, Австралия, Великобритания, Швейцария, Канада и повечето островни държави. Те настояват договорът да съдържа клауза за намаляване на експоненциалното производство на пластмаси, което според прогнози може да се утрои до 2060 г.

"Времето изтича", предупреди Ейрик Линдеберг, ръководител на глобалната политика за пластмасите във "Световен фонд за дивата природа" (WWF). Той заяви, че надеждата да се постигне консенсус е илюзия и че единственото решение е да се премине към гласуване, за да не се стигне до документ без обвързващи правила и забрани.

Еврокомисарят по околната среда и устойчивостта на водите Джесика Розуол изрази надежда за ускоряване на преговорите и призова всички страни да бъдат конструктивни. "Три дни преди края на дебатите имаме повече скоби в текста, отколкото пластмаса в морето", заяви тя.

В Женева се очаква да пристигнат около 70 министри и 30 висши правителствени представители от около 100 държави, за да подпомогнат излизането от задънената улица в преговорите.