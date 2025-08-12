ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21089079 www.24chasa.bg

Голям пожар в Черна гора доведе до евакуация (Видео, снимки)

1108
Голям пожар в Черна гора Снима: Екс/@SerbiaBased

Голям горски пожар в Черна гора доведе до принудителна евакуация.

Повече от 20 пожарни коли са били мобилизирани да се борят с огъня. Пламъците застрашиха приют с бездомни кучета, но благодарение на бързата намеса на огнеборците, всички те са били спасени. Помощ в гасенето оказа и Хърватия, която изпрати свой самолет. В района на Подгорица също се борят с мащабен пожар. Властите в Сърбия обещаха да изпратят противопожарен хеликоптер.

След седмици на жега и суша, силни ветрове разпространяват огъня из целите Балкани.

Голям пожар в Черна гора Снима: Екс/@SerbiaBased

