Голям пожар в Черна гора доведе до евакуация (Видео, снимки)

Голям горски пожар в Черна гора доведе до принудителна евакуация.
Повече от 20 пожарни коли са били мобилизирани да се борят с огъня. Пламъците застрашиха приют с бездомни кучета, но благодарение на бързата намеса на огнеборците, всички те са били спасени. Помощ в гасенето оказа и Хърватия, която изпрати свой самолет. В района на Подгорица също се борят с мащабен пожар. Властите в Сърбия обещаха да изпратят противопожарен хеликоптер.
След седмици на жега и суша, силни ветрове разпространяват огъня из целите Балкани.
First week in #Montenegro and we have fire🔥 pic.twitter.com/yhjP5phkBa— Andy_Avalox (@Andy_Avalox) August 11, 2025
#BREAKING #Montenegro JUST IN: Montenegro is battling large wildfires across the country.— The National Independent (@NationalIndNews) August 11, 2025
Croatia has sent a water bomber to help, while Serbia has deployed a helicopter. NATO’s firefighting mechanism has also been activated. pic.twitter.com/L29SPhMEP4
Over the past 24 hours, wildfires have devastated Montenegro.— Based Serbia (@SerbiaBased) August 11, 2025
Serbia responded immediately, deploying a Russian 🇷🇺 Kamov helicopter with a 7-member crew to assist, unconditionally and without delay.
Montenegro is a NATO member.
Yet NATO remains absent.
🇷🇸🇲🇪 pic.twitter.com/x0v41ih8Tq