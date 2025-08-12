ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 13 август

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21089144 www.24chasa.bg

Тайван евакуира стотици хора по югоизточното крайбрежие в очакване на тайфуна "Подул"

1328
Поглед към Тайпе от най-високата сграда в града - небостъргача 101

Тайван евакуира стотици хора по югоизточното крайбрежие на острова заради приближаването на тайфуна "Подул", докато жителите на близките райони все още се опитват да се справят с последствията от наводненията и рекордно силните ветрове, причинени от предишните бури, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тайван редовно е засегнат от тайфуни, обикновено по планинското, слабо населено източно крайбрежие, което граничи с Тихия океан.

Тайфунът "Подул", който е със средна сила и се очаква вятърът да достигне скорост от 155 километра в час, се приближава към югоизточния град Тайтунг. Бурята обаче се засилва и според прогнозите ще достигне сушата утре, съобщиха метеорологичните служби.

Поглед към Тайпе от най-високата сграда в града - небостъргача 101

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)