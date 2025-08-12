ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 13 август

Втори е загинал при експлозията в металургичен завод в американския щат Пенсилвания, 10 души са ранени

Експлозията в металургичен завод в град Клеъртън в американския щат Пенсилвания.

Втори човек е загинал при експлозията в металургичен завод в град Клеъртън в американския щат Пенсилвания, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на местните власти, съобщава БТА.

Най-малко 10 души са ранени и са били откарани в болница. Според властите взривът е нанесъл тежки щети на огромното съоръжение.

Един работник бе изваден от развалините часове след взрива, след който черни облаци дим се издигнаха в небето над долината на река Мононгахела, известна на местните жители като р. Мон - регион в щата Пенсилвания, който от повече от един век е синоним на производството на стомана.

Службите за спешна помощ на окръг Алегени съобщиха, че пожарът в завода е започнал около 10:51 ч. сутринта.

По-късно местните власти съобщиха, че е загинал и втори човек.

Експлозията, последвана от няколко по-малки взрива, бе усетена в близките населени места, като накара властите да предупредят местните жители да се отдалечат от мястото на инцидента, за да могат спасителните екипи да реагират.

Експлозията в металургичен завод в град Клеъртън в американския щат Пенсилвания.

